Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,35 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,34 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: