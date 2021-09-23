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Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,35 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,34 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,35 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,34 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,939694-0,35
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,958656-0,34
QNB Finans Portföy Altın BYF43,310973-0,29
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046148-0,29
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF823,389109-0,20
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,257662-0,18
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,127394-0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052579-0,17
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,049196-0,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,711920-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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