En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105049 -1,78 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,948632 -1,76 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016362 -1,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103009 -0,73 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,055259 -0,54 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,915385 -0,50 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,136966 -0,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,876659 -0,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034935 -0,44 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143405 -0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara ASELSAN, Konya'da üretime başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak