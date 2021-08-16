En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,105049-1,78
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,948632-1,76
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016362-1,74
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,103009-0,73
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,055259-0,54
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,915385-0,50
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,136966-0,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,876659-0,44
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034935-0,44
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,143405-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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