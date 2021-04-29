Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,25 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,25 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,109401-2,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045596-2,25
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,105401-2,13
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,926676-1,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,405874-1,61
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,032642-1,58
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,053413-1,51
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,868600-1,41
Garanti Portföy Altın Fonu0,127632-1,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,065005-1,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Bülent Uygun Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:16:06. #1.15#

title