Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,25 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,25 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109401 -2,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045596 -2,25 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,105401 -2,13 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,926676 -1,66 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,405874 -1,61 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,032642 -1,58 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,053413 -1,51 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,868600 -1,41 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127632 -1,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065005 -1,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar