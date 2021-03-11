En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:51
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,665198-1,50
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,085541-1,20
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,098102-1,13
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,038027-1,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,502049-0,86
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF721,719715-0,78
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028527-0,68
QNB Finans Portföy Altın BYF36,798276-0,60
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,175076-0,59
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060944-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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