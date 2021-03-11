En fazla kaybettiren yatırım fonları
11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:51
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,665198
|-1,50
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,085541
|-1,20
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,098102
|-1,13
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038027
|-1,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,502049
|-0,86
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|721,719715
|-0,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028527
|-0,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,798276
|-0,60
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,175076
|-0,59
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060944
|-0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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