En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,64 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,148656-3,79
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)79,774235-3,64
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,106277-3,57
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,009510-3,26
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,204509-3,13
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,311933-3,01
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,530172-2,82
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,825118-2,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,820334-2,76
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,452045-2,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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