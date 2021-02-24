En fazla kaybettiren yatırım fonları
24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,64 ile "İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,148656
|-3,79
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,774235
|-3,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,106277
|-3,57
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,009510
|-3,26
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,204509
|-3,13
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,311933
|-3,01
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|19,530172
|-2,82
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,825118
|-2,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,820334
|-2,76
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,452045
|-2,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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