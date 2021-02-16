Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

16.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:51
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF664,821239-1,13
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038423-0,82
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,063758-0,66
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,531152-0,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,079211-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,011375-0,56
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,077259-0,52
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,038432-0,49
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041760-0,41
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,999337-0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,104281-0,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,895275-0,62
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,043837-0,51
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,086388-0,46
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108325-0,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,103936-0,66
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,278253-0,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077936-0,34
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,969890-0,33
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,155544-0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,053817-0,79
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,648354-0,73
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,002826-0,73
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,843172-0,73
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,029731-0,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,469642-1,15
QNB Finans Portföy Altın BYF35,877562-0,92
Gedik Portföy Altın Fon0,861682-0,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,033589-0,78
TEB Portföy Altın Fonu0,095563-0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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