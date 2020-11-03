En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,44 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,35 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.