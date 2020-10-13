Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
13.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:11
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059504
|-0,48
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,947857
|-0,47
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,087702
|-0,45
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087701
|-0,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045244
|-0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009177
|-2,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024118
|-0,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044986
|-0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,105626
|-0,25
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,234874
|-0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,044018
|-0,22
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040494
|-0,21
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,429438
|-0,21
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,106322
|-0,15
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,389402
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,268326
|-0,53
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,020007
|-0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,973061
|-0,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,861265
|-0,47
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030699
|-0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107937
|-0,51
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058563
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068119
|-0,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040329
|-0,50
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046067
|-0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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