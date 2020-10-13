Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

13.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:11
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059504 -0,48
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,947857 -0,47
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,087702 -0,45
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087701 -0,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045244 -0,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009177 -2,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024118 -0,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044986 -0,30
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,105626 -0,25
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,234874 -0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,044018 -0,22
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040494 -0,21
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,429438 -0,21
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,106322 -0,15
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,389402 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,268326 -0,53
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,020007 -0,50
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,973061 -0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,861265 -0,47
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030699 -0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,107937 -0,51
Deniz Port. Altın Fonu 0,058563 -0,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068119 -0,51
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040329 -0,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046067 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:15:39. #1.15#
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