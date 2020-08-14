Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
14.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:17
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,796536
|-0,42
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023569
|-0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224857
|-0,29
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|380,291368
|-0,28
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022078
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,037649
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,920937
|-0,12
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009312
|-0,04
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,689324
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,854076
|-4,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,134022
|-2,17
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,185610
|-2,13
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033236
|-2,09
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|13,823729
|-2,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,354274
|-2,22
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050686
|-1,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095494
|-1,19
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039112
|-1,12
|HSBC Portföy Değ. Fon
|109,764041
|-1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,840286
|-1,56
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,965014
|-1,25
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,644868
|-1,25
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,044896
|-1,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,164858
|-0,98
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Kaynak: AA