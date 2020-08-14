Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,796536 -0,42 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023569 -0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224857 -0,29 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 380,291368 -0,28 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022078 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,037649 -0,23 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,920937 -0,12 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009312 -0,04 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,689324 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,854076 -4,70 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,134022 -2,17 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,185610 -2,13 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033236 -2,09 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,823729 -2,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,354274 -2,22 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050686 -1,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095494 -1,19 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039112 -1,12 HSBC Portföy Değ. Fon 109,764041 -1,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840286 -1,56 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,965014 -1,25 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,644868 -1,25 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,044896 -1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,164858 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA