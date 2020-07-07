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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
07.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:10

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593896 -0,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235823 -0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843929 -0,23
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,788479 -0,21
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032976 -0,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,522021 -0,47
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092459 -0,17
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033164 -0,10
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036599 -0,06
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027122 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025220 -0,09
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020530 -0,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019275 -0,04
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,866677 -0,01
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055400 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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