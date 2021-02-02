Son dakika haberleri... Katar ve Kuveyt başbakanları, bölgesel meseleleri görüştü
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Son dakika haberleri... Katar ve Kuveyt başbakanları, bölgesel meseleleri görüştü

02.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:46
Son dakika haberleri... Katar ve Kuveyt başbakanları, bölgesel meseleleri görüştü

Bir son dakika haberine göre Katar Başbakanı Halid bin Abdulaziz Al Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı Halid bin Abdulaziz Al Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani ve Sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Kuveyt, 3 yılı aşkın bir süre devam eden Körfez krizinde başarılı bir ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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