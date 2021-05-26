Son dakika haberleri! Katar ve Etiyopyalı bakanlar, Hedasi Barajı tartışmaları gölgesinde Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri görüştü
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Son dakika haberleri! Katar ve Etiyopyalı bakanlar, Hedasi Barajı tartışmaları gölgesinde Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri görüştü

Son dakika haberleri! Katar ve Etiyopyalı bakanlar, Hedasi Barajı tartışmaları gölgesinde Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Etiyopya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rıdvan Hüseyin, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Etiyopya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rıdvan Hüseyin, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, resmi ziyaret için ülkeye gelen Etiyopyalı Bakan Hüseyin, başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ve sorunların diplomatik ve barışçıl yollarla çözümüne ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin Etiyopya'daki Hedasi Barajı'ndan kaynaklanan Nil sularının paylaşımına dair Kahire, Hartum ve Adis Ababa arasında yaşanan kriz sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Etiyopya, Hedasi Barajı'nda ikinci dolum işleminin temmuz ya da ağustos aylarında başlanmasında ısrar ederken, barajın Mısır ve Sudan'ın çıkarlarına zarar vermek hedefiyle değil, kalkınma amaçlı elektrik üretiminin sağlanması için kurulmuş olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Mısır ve Sudan ise Nil sularından Mısır'ın yıllık 55,5 milyar metreküp, Sudan'ın 18,5 milyar metreküp su payını garanti altına alan dolum öncesinde üçlü bir anlaşmanın zorunlu olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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Son dakika haberleri! Katar ve Etiyopyalı bakanlar, Hedasi Barajı tartışmaları gölgesinde Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri görüştü - Haberler
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