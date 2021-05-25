Son dakika haberleri | Katar Şura Meclisi, kararlı direnişlerinden dolayı Filistin halkını tebrik etti
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Son dakika haberleri | Katar Şura Meclisi, kararlı direnişlerinden dolayı Filistin halkını tebrik etti

Son dakika haberleri | Katar Şura Meclisi, kararlı direnişlerinden dolayı Filistin halkını tebrik etti
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, ülkesinin Filistin halkına ve meşru haklarına verdiği desteği vurgulayarak, İsrail saldırıları karşısında gösterdikleri kararlı direniş sebebiyle Filistinlileri kutladı.

Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, ülkesinin Filistin halkına ve meşru haklarına verdiği desteği vurgulayarak, İsrail saldırıları karşısında gösterdikleri kararlı direniş sebebiyle Filistinlileri kutladı.

Katar haber ajansının (QNA) haberine göre, haftalık oturumda konuşan Şura Meclisi Başkanı Al Mahmud, "Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki Filistin halkına selam olsun." dedi.

Al Mahmud, Mescid-i Aksa'nın hürmeti ve işgal altındaki Kudüs'ün Arap kimliğinin korunması konusunda Filistin halkının ölümü hiçe sayarak ve fedakarca gösterdiği kararlılıktan övgüyle söz etti.

Filistin halkının zafere ulaşması ve Mescid-i Aksa ve Kudüs'e ilişkin takındığı tavırdan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi de kutlayan Al Mahmud, ülkesinin Filistin halkına ve meşru haklarına verdiği desteğin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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