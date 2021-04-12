Son dakika haberleri! Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı
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Son dakika haberleri! Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı

Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı

Son dakika gelişmesine göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak, ramazan ayını kutladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak, ramazan ayını kutladı.

Devlete yakın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Temim'in Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin Sisi'nin ramazan ayını tebrik ettiği kaydedildi.

Bu görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Mısır liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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