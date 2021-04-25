Son dakika haberleri | Katar Emiri Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü
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Son dakika haberleri | Katar Emiri Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü

Son dakika haberleri | Katar Emiri Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bölgesel konuları ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Zarif, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusundaki yaklaşımını ve 4+1 ülkeleri ile yaptıkları nükleer müzakereleri aktardı.

Katar Emiri Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Öte yandan Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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