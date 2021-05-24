Son dakika haberleri! Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Sudan'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu belirtti
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Son dakika haberleri! Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Sudan'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu belirtti

Son dakika haberleri! Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Sudan'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Sudan'ın başkenti Hartum'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Sudan'ın başkenti Hartum'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Katar'ın Sudan'ın içinde bulunduğu durumu atlatmasına yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden Al Sani, "Katar, Hartum'da yatırımları artırmaya hazır. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hmidti ise Katar'ın kalkınma ve insani alanlarda Sudan'a verdiği destekten övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, dün iki günlük bir ziyaret için Sudan'a gelmişti.

Resmi verilere göre, Sudan'daki Katar yatırımları 3,8 milyar dolar hesap ediliyor. Katar, ülkedeki yatırımcı ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri! Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Sudan'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu belirtti
Son dakika haberleri! Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Sudan'da yatırımları artırmaya hazır olduğunu belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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