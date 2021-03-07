Son dakika haberleri | Katar Dışişleri Bakanı ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da Afganistan'ı görüştü
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Son dakika haberleri | Katar Dışişleri Bakanı ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da Afganistan'ı görüştü

07.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:50
Son dakika haberleri | Katar Dışişleri Bakanı ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'la bir araya geldi.

Görüşmede, Afganistan'daki son durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Haberde, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

ABD ile Taliban arasında "Afganistan'a barış getirme" anlaşması, 29 Şubat 2020'de Doha'da imzalanmıştı. Yeni ABD yönetimi, Afganistan'daki şiddetin gidişatına göre ülkedeki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekilmeyebileceği sinyalini vermişti.

Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması da 22 Şubat'ta tekrar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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