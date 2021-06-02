Son dakika haberleri | Katar'da yapılacak Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı 15 Haziran'a ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Katar'da yapılacak Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı 15 Haziran'a ertelendi

Son dakika haberleri | Katar'da yapılacak Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı 15 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Katar'ın başkenti Doha'da 8 Haziran'da yapılması planlanan Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı bir hafta sonraya bırakıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da 8 Haziran'da yapılması planlanan Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı bir hafta sonraya bırakıldı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının Katar'ın talebi üzerine 15 Haziran'a ertelendiğini belirtti.

Zeki, toplantı için gerekli hazırlıklara başlandığını aktardı.

Katar'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek'
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek"
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler.'
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Katar'da yapılacak Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı 15 Haziran'a ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 20:21:02. #1.13#

title