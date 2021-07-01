Son dakika haberleri! Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası vardı, Bodrum'da yakalandı
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Son dakika haberleri! Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası vardı, Bodrum'da yakalandı

Son dakika haberleri! Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası vardı, Bodrum'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında hapis cezası buluna bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında hapis cezası buluna bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan G.G. isimli şahsın, Bodrum'da olduğunu tespit etti. İlçeye bağlı Gölköy Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen G.G. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ve Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. G.G. adlı şahıs, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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