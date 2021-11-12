Son dakika haberleri! Kasten adam öldürmekten aranan şahıs, 24 yıl sonra Siverek'te yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kasten adam öldürmekten aranan şahıs, 24 yıl sonra Siverek'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kasten adam öldürmekten aranan şahıs, 24 yıl sonra Siverek'te yakalandı

Son dakika haber: Aydın'da 1997 yılında karıştığı bir olayda kasten adam öldürmekten aranan şahıs Siverek'te yakalandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da 1997 yılında karıştığı bir olayda kasten adam öldürmekten aranan şahıs Siverek'te yakalandı.

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 1997 yılında karıştığı olay sonucunda kasten adam öldürmek suçundan aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. Evine yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri! Kasten adam öldürmekten aranan şahıs, 24 yıl sonra Siverek'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı

Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı

 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title