Son dakika haberleri: Kastamonu ve Sinop'taki selde kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KASTAMONU (AA) - Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde ceset bulunması üzerine bölgede başka ceset olabileceği ihtimali üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Cesedin 11 Ağustos'taki selin ardından kayıp olarak aranan Orhan Kalabalık'a ait olduğunun tespit edilmesinin ardından ekipler Ezine Çayı'nın denize döküldüğü Abana ile Çatalzeytin ilçeleri arasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yürütülen çalışmalar, cesedin bulunduğu Sinop sınırına doğru genişletildi. Çalışmalarda jandarma arama kurtarma köpeği Garip ile AFAD'a ait drone da kullanılıyor.

Dalgaların sahile getirdiği odun parçalarını kaldıran JAK timi, her detayı titizlikle değerlendiriyor. TCSG-96 Bot Komutanlığı ekipleri de hem karadan hem de denizden arama çalışmalarına destek veriyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde Bozkurt'ta 64, Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi kaybolmuştu. Kayıplardan Orhan Kalabalık'ın cesedi 115 gün sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde sahile vurmuş, cenazesi Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde hayatını kaybeden eşi Server ile oğlu Arda'nın mezarlarının yanında toprağa verilmişti.

Sinop

Sinop'ta da sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kayıp kişileri arama çalışmaları sürdürülüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Arama ve Kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar, kentin tüm sahil kesimlerinde aralıksız devam ediyor.

40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyü havzası ile çay ve dere yataklarında da arama tarama faaliyetleri yapan ekipler, tüm çabalara rağmen kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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