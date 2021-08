Kastamonu Valisi Avni Çakır, sel bölgesinde açıklamalarda bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgelerde incelemelerde bulunurken, " Herhangi bir kayıp ve can kaybı ihbarımız yok. Ekiplerimiz sahada çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyette su taşkınları ve yol çökmelerinin meydana geldiği bölgelere giderek incelemeler de bulunuyor. Vali Çakır, Azdavay ilçesine hareket halinde iken yolda oluşan göçmeler nedeni ile bölgeye gidemedi. Burada yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir kayıp ve can kaybı ihbarı almadıklarını belirtti. Çakır şöyle devam etti: " Dün akşam saat 19.00 itibari ile ilimiz genelinde başlayan özellikle sahil kesiminde etkili olan yoğun yağış sebebi ile önce dün akşam bozkurt ve abana ilçelerimizde bir sıkıntı yaşadık. Özellikle Abana'da çarşı merkezinde ve evlerde su basmaları oldu. Onları hallettik. Maalesef gece boyunca yağan yağmurdan mütevellit şu anda Azdavay ilçemizde içerisinden geçen derenin taşması münasebeti ile ilçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Çarşı merkezi dahil olmak üzere evlerin bodrum katları dolmak Şu anda ilçeye 10 kilometre kala maalesef durmak zorunda kaldık. Yolda göçmeler var geçemiyoruz. Şu anda kara yolları ekiplerimizde bölgede çalışmalar yapıyor. 1-2 saat içerisinde ulaşmayı ümit ediyoruz. Ancak ilçe merkezinden kaymakam bey ve belediye başkanımız ile görüştük. Sular çekilmeye başladı. Şu anda ilçe merkezinde her noktada bir çok nokta ulaşıma kapalı. Hasar tespiti ilçeye geldikten sonra sular çekildikten sonra belli olacak. Tüm birimlerimiz tüm kaymakamlıklarımız alarma edildi. Vatandaşlarımız ile alakalı her hangi bir kayıp ve can kaybı ihbarımız yok. Özellikle sahil beldelerimiz de yoğun bir yağış bulunuyor. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyoruz. Lütfen evlerinden zorunlu olmadıkça eğer tehlike söz konusu değilse çıkmasınlar. Tüm birimlerimiz sahada. Özel idaremiz belediyelerimiz devlet su işleri karayolları AFAD ve UMKE tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Çok şükür şu ana kadar hiç can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Şu aşamada bir ihtiyacımız yok. Tüm ilçelerimizde ki iş makineleri yönlendirildi. Kendi kuvvetlerimiz ile olaylara müdahale oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı