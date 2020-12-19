Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sokak ve caddeler Polis ekiplerinin denetimleri Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.