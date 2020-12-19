Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

19.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sokak ve caddeler Polis ekiplerinin denetimleri Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Sokak ve caddeler

Polis ekiplerinin denetimleri

Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik bulunuyor. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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