Son dakika haberleri: KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberine göre Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler Tarihi Kambur Köprü'den görüntüler Polislerin trafik denetimleri KASTAMONU - Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.