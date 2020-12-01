Son dakika haberleri: KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:35
Son dakika haberine göre Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler Tarihi Kambur Köprü'den görüntüler Polislerin trafik denetimleri KASTAMONU - Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler
Tarihi Kambur Köprü'den görüntüler
Polislerin trafik denetimleri KASTAMONU - Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor