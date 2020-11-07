Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
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Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)

07.11.2020 02:12 | Son Güncelleme: 07.11.2020 02:16
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)

Son dakika haberler... KASTAMONU'nun Tepeharman köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 cami ve 10 ev yandı.

KASTAMONU'nun Tepeharman köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 cami ve 10 ev yandı.

Kastamonu şehir merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman köyü alevlere teslim oldu. Gece saatlerinde köyde Satı Hebipoğlu'na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan görüldü. 1 cami ve 10 evin hasar gördüğü yangınla ilgili itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
Son dakika haberleri | Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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