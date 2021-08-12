Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı
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Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selden etkilenenler yaşadıkları zor anları paylaştı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selden etkilenenler yaşadıkları zor anları paylaştı.

İlçede dün şiddetli yağışın ardından Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Yeni Mahalle ve Karşıyaka Mahallesi'nde çok sayıda evin alt katı sel sularıyla doldu. Birçok evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Yeni Mahalle'de bulunan Fatih Camisi de sular altında kaldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ilçede hasar tespit çalışması başlattı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan balçığı temizleme çalışması yürütüyor.

Selden etkilenen Birsen Mutlu, AA muhabirine, sel geldiğinde çocuklarıyla birlikte evde olduğunu söyledi.

Son anda kurtulduklarını ifade eden Mutlu, "Yatak odasının camına baktım, selin gelmesi bir oldu. Hemen dışarı çıktık. Yukarıya kaçtık. Bütün mahalle aynı durumda. Evden çıktığımızda su belimize geliyordu. Canımızı zor kurtardık. Alacak hiçbir şeyimiz kalmadı, her şeyimiz mahvoldu. Evin içerisi balçık, içeri girilmiyor. Tek kurtardığım şey çocuklarım ve evdeki 3 kuşum oldu. Her şeyimiz gitti. Su daha sonra boyumuzu aşacak kadar yükseldi. Eğer evden biraz daha çıkmasaydık, dört kişi bu suyun altında kalacaktık." diye konuştu.

"Evde olsaydım sağ çıkamazdım"

Halime Cebeci ise şans eseri sel sırasında evde olmadığını ifade ederek, "Giriş katta oturuyorum. Bir iki günlüğüne köyüme gittiğim. Olayı duyup geldim. Geldiğimde evimi bu halde buldum. Ben 1.55 boyundayım. Su tavana kadar yükselmiş. Burada olsaydım sağ çıkmazdım." ifadelerini kullandı.

İlçedeki esnaflardan Özgür Tuncay, köyünden işe gelirken sele yakalandığını belirterek, "Sabah iş yerimi açmak için köyden çıktığımda şiddetli bir yağış başladı. Her yerden sel geliyordu. Aracımı asfaltın kenarına koydum. Arkadan beni kurtarın diye sesler geliyordu. Ardından AFAD ekibi geldi. Onlarla birlikte aileyi arabadan çıkardık. Çocuğun biri arabanın üstündeydi, onu kurtardık." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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