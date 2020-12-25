Son dakika haberleri... Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bükköyü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E.E. ve H.M'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 350 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve H.M, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu