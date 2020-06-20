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Son dakika haberleri! Kastamonu'daki trafik kazasında 3 ferdinin hayatını kaybettiği ailenin dramını 3 yıl önce İHA...

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'daki trafik kazasında 3 ferdinin hayatını kaybettiği ailenin dramını 3 yıl önce İHA duyurmuştu Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında büyük acı yaşayan ailenin yardım çığlığının, 3 yıl önce Eskişehir'de İhlas Haber Ajansı...

20.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:41

Kastamonu'daki trafik kazasında 3 ferdinin hayatını kaybettiği ailenin dramını 3 yıl önce İHA duyurmuştu

ESKİŞEHİR - Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında büyük acı yaşayan ailenin yardım çığlığının, 3 yıl önce Eskişehir'de İhlas Haber Ajansı tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Kestane ağacından düşerek ağır yaralanan Vedat Uysal'ı tedavi için Eskişehir'e götüren ailesi, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki köyleri Kıranlıkoz'a dönmek üzere yola çıktı. İçerisinde 3'ü çocuk 6 kişinin bulunduğu Sedat Uysal idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, sabah saat 05.30 sıralarında Cide'ye bağlı Kovanöğren köyünde bir anda kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan Terme Çayı'na uçtu. Dere içinde ters dönen aracın içine bir anda su dolmaya başladı. Kazada Vedat Uysal ve kardeşi Sedat Uysal araç içinde boğularak can verirken, Sedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal ise araçtan fırlayarak düştüğü yerde hayatını kaybetti. Dereye düşen araçtan yaralı olarak kurtulan Sedat Uysal'ın 14 yaşındaki oğlu Ö.F. Uysal, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Ağaç Bükü köyünde yardım istedi. Yaralı çocuğun anlattıkları sonrası hızla çaya giden köylüler, araçta bulunan Vedat Uysal'ın kızları 8 yaşındaki kardeşler E.Uysal ile Y.Uysal'ı yaralı olarak kurtardı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Su dolan araçtan çıkarılan Vedat Uysal, Sedat Uysal ve araçtan fırlayarak hayatını kaybeden Mükerrem Uysal'ın cesetleri ise incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yardım çığlıklarını Eskişehir'den duyurmuşlardı

Kaza sonrasında yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Aile, tedavi için kaldığı Eskişehir'de yetkililerden yardım talebinde bulunmuş ve bu sıkıntı 19 Şubat 2017 tarihinde İhlas Haber Ajansı haberi aracılığıyla duyurulmuştu. Ağaçtan düşerek felç olan Vedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal yaşadıklarını İHA'ya anlatmıştı.

Kocasına yakın bir ev istemişti

Yaklaşık 3 yıl önce Vedat Uysal'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde kaldığını anlatan Mükerrem Uysal, kocasının yanında daha fazla gidip gelmek için yetkililerden hastaneye yakın bir ev istemiş. Bugün yaşanan kazada Vedat Uysal'ın yanı sıra ona yıllardır bakıp yetkililerden yardım isteyen eşi Mükerrem Uysal da hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Kastamonu'daki trafik kazasında 3 ferdinin hayatını kaybettiği ailenin dramını 3 yıl önce İHA...

Kaynak: İHA

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