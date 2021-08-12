Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KASTAMONU'nda dün meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nda dün meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 1 bina çöktü, 2 bina hasar gördü. Mahsur kaldığı binanın balkonundan 20 saat sonra kurtarılan Mustafa Şen (70) lokantada yemek yerken sele yakalandığını belirterek, "5 dakika içinde oldu her şey. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım" dedi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, selde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTISel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.'HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU'Sele lokantada yemek yerken yakalanan ve binanın 2'nci katındaki balkona çıkarak kurtulan Mustafa Şen, 20 saat sonra ekipler tarafından tahliye edildi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Şen, saat 11.00 sıralarına lokantada yemek yerken sele yakalandığını söyledi. Şen, "Dünden beri mahsurum. Bir anda gelişti. Ne olduğunu anlamadık. Lokantada dün saat 11.00 sıralarında yemek yiyordum. Yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar rahmetlerine kavuşmuşlar. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar" dedi.475 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte su seviyesi de düştü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kastamonu'da 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp ile arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Şu ana kadar Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşın tahliye edildiği, Bozkurt ilçesinde tahliye çalışmalarına 2 helikopter ile devam edildiği kaydedildi. Selin meydana geldiği 11 Ağustos tarihinde Küre'ye 198, Pınarbaşı'na 167, Azdavay'a 145, İnebolu'ya 123, Abana'ya 122, Bozkurt'a 117 metreküp yağış düştüğü bildirildi.


Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dere yatağındaki binalar çöktü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Dere yatağındaki binalar çöktü
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