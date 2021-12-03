Son dakika haberleri... Kastamonu'daki sel bölgesinde arama çalışması yapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde ceset bulunmasının ardından, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlara ait cesetler olabileceği ihtimali üzerine bölgede arama yapıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Abana ve Çatalzeytin ilçeleri arasında arama faaliyetleri yürüttü.

Çalışmalarda jandarma arama kurtarma köpeği Garip ile AFAD'a ait drone da kullandı.

Yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi deniz kenarından yürüyerek arayan JAK timi, sahildeki odun parçalarının arasını da titizlikle inceledi.

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığından bir helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi.

TCSG-96 Bot Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin dürbün ve drone kullanarak yaptığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Ekiplerin çalışmaları, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde Bozkurt'ta 64, Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi kaybolmuştu.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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