Son dakika haberleri! Kastamonu'da yarıyıl tatilinde bulaş riskini azaltmak için izolasyon önlemi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, il dışından gelenler 10 gün izolasyona tabi tutulacak.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yarıyıl tatili öncesi bazı kararlar aldığını duyurdu.

Pişkin, alınan kararlarla ilgili şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili nedeniyle ilçemizde ikamet etmeyen fakat aile ziyaretleri gibi nedenlerle ilçemize gelmesi muhtemel kişilerin bulaş riskini artırabileceği göz önüne alınarak ilçemizde kalacaklarını beyan ettikleri adreslerde 10 gün izolasyona tabi tutulmaları sağlanacaktır. Ayrıca muhtarlarımız tarafından gerek ilçe merkezine gerekse köylerimize bu süre içerisinde ilçe dışından gelen herkesin kimlik bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirilecek ve kolluk tarafından da gerekli HES sorgulaması gerçekleştirilecektir. Uygulamayla ilgili olarak zaman zaman ilçe ve köy girişlerinde kolluk birimlerimizce denetimler yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar