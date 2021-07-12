Son dakika haberleri! Kastamonu'da yağ varilinin patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da yağ varilinin patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberleri! Kastamonu'da yağ varilinin patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yağ varilinin, kapağı spiralle açılmaya çalışılırken patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yağ varilinin, kapağı spiralle açılmaya çalışılırken patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Azdavay Sanayi Sitesi'nde, Akın Kalaycı'ya ait demirci dükkanında, 25 Haziran'da, kapağı spiralle açılmaya çalışılan yağ varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan Yaşar Ballıdağ, tedavi altına alındığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Kalaycı ile olay anında burada bulunan Satı Orman'ın da tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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