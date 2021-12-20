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Son dakika haberleri... Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonuKASTAMONU Kastamonu'da sahte içki üretimine yönelik düzenlenen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şişelenmiş etil alkol, 15 litre sahte alkol ve 29 litre alkol aroması ele geçirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu

KASTAMONU Kastamonu'da sahte içki üretimine yönelik düzenlenen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şişelenmiş etil alkol, 15 litre sahte alkol ve 29 litre alkol aroması ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sahte alkol imal edilip piyasaya sürüldüğü yönünde bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda; 42 litre etil alkol, 15 litre satışa hazır sahte alkol, 29 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika haberleri... Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Son dakika haberleri... Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Son dakika haberleri... Kastamonu'da üç adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

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