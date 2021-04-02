Son dakika haberleri: Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sami Karaman idaresindeki 48 UC 233 plakalı otomobil, Çayırcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Nazlı Karaman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nazlı Karaman, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu