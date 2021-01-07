Son dakika haberleri! Kastamonu'da su dolu çukura düşen bir kişi öldü
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da su dolu çukura düşen bir kişi öldü

07.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:20
Son dakika haberleri! Kastamonu'da su dolu çukura düşen bir kişi öldü

Son dakika haberi: Kastamonu'da su dolu çukura düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da su dolu çukura düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sapaca köyünde, hayvan otlatmak için evinden ayrılan Kamil Mısırcı'dan (41) haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin köylülerle birlikte yaptığı arama çalışmasına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi.

Mısırcı'nın köyün yakınındaki su dolu çukurda cesedi bulundu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Kamil Mısırcı'nın cenazesinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Mısırcı'nın hayvan otlatırken ayağının kayarak su dolu çukura düşmüş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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