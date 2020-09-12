Son dakika haberleri | Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
12.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:26

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi'nde karşılaşan H.A ile İlyas K. ve Sadık K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, evinden getirdiği tüfekle İlyas ve Sadık K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını vurdu.

Ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

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