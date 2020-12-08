Son dakika haberleri | Kastamonu'da silah ve ilaç kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da silah ve ilaç kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

08.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:11
Son dakika haberleri | Kastamonu'da silah ve ilaç kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber: Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve bin 676 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve bin 676 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah, mühimmat ve ilaç kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, bin 676 adet cinsel içerikli ürün ile 9 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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