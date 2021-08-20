KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
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KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları 9 gündür haber alınamıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları 9 gündür haber alınamıyor.

Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması sürüyor.

Baba İbrahim Aydemir (46), AA muhabirine, su seviyesinin yükseldiğini gördüğünde çocuklarıyla birlikte kaçmak istediğini söyledi.

KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor
KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor - Haberler
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