Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika... KASTAMONU - Sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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