KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından ekiplerin mahsur kalan vatandaşlar için sürdürdüğü arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından ekiplerin mahsur kalan vatandaşlar için sürdürdüğü arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Selin hemen ardından kaydedilen görüntüde, lastik botlarla sel sularının üzerinde giden arama- kurtarma ekiplerinin çalışmaları yansıdı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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