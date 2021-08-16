KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından ekiplerin mahsur kalan vatandaşlar için sürdürdüğü arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından ekiplerin mahsur kalan vatandaşlar için sürdürdüğü arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Selin hemen ardından kaydedilen görüntüde, lastik botlarla sel sularının üzerinde giden arama- kurtarma ekiplerinin çalışmaları yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı