Son dakika haberleri: Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

05.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:00
Son dakika haberleri: Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilenlerden M.Ç. ve H.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu ve İstanbul'da dün belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına almış, 133 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 125 litre alkol ile bir miktar uyuşturucu ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:03:11. #1.16#
title