Son dakika haberleri: Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilenlerden M.Ç. ve H.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu ve İstanbul'da dün belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına almış, 133 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 125 litre alkol ile bir miktar uyuşturucu ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor