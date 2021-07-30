Son dakika haberleri... Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı.

Şehir merkezinde çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen bir aracı polis ekipleri durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Ekipler, aracı yaklaşık bir saatlik kovalamaca sonucu Kızılkese köyü mevkisinde durdurdu.

Polis, araç içinde bulunan U.K, A.D. ve Ş.B.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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