Son dakika haberleri! Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü
07.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:58

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Süleyman Küçükhüseyinoğlu'nun kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Daday kara yolu Çiğil köyü yakınlarında Naciye Kulaoğlu'na (39) çarptı.

Kazada yaralanan Kulaoğlu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kulaoğlu, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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