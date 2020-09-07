Son dakika haberleri! Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Süleyman Küçükhüseyinoğlu'nun kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Daday kara yolu Çiğil köyü yakınlarında Naciye Kulaoğlu'na (39) çarptı.

Kazada yaralanan Kulaoğlu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kulaoğlu, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA