Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesindeki otele ve işletme sahiplerinin evlerine operasyon düzenledi. Otelde ve evlerde yapılan aramalarda; 172 şişe kaçak viski, 60 litre kaçak rakı, 9 milimetre çapında 2 tabanca ile 42 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin KARACAN