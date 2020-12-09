Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını

09.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:45
Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını

Son dakika haberleri: KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesindeki otele ve işletme sahiplerinin evlerine operasyon düzenledi. Otelde ve evlerde yapılan aramalarda; 172 şişe kaçak viski, 60 litre kaçak rakı, 9 milimetre çapında 2 tabanca ile 42 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin KARACAN

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