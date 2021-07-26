Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 3 dönümlük arazi zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri ve bir süre önce ilçede konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin ve helikopterin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alanı zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı bölgede bulunan Kabalar köyünde ikamet eden Raşit Aktaş, "Biz geldiğimizde yangın büyümüştü. Elektrikten çıktı deniliyor ama biz nasıl olduğunu görmedik. Yangına hemen müdahale edildi ve yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan

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