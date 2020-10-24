Son dakika haberleri! Kastamonu'da orman yangını (2)

Son dakika haberi: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Taşköprü ilçesi sınırındaki Koru Yaylası'nda orman yangınları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 400 personel, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, iş makinesi, 2 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleriyle yangına aralıksız müdahale ediyor. 2 gündür çalışan orman yangınıyla mücadele ekipleri, nöbetleşe dinlenerek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Araç girişinin olmadığı pek çok noktada, işçilerin uğraşları ile söndürme çalışması sürdürülürlen, iş makineleriyle de orman içine yeni yollar açılarak müdahale ağı genişletiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı