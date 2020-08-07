Son dakika haberleri... Kastamonu'da orman yangını Son dakika haberleri: KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de katıldığı çalışma ile yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA