Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime ara verildi
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime ara verildi

Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime ara verildi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Celal Ece Anaokulundaki bir hizmetlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Temaslılarının fazla olduğunun ifade edildiği açıklamada, salgının yayılımını kontrol altında tutmak üzere okulda 10 gün yüz yüze eğitimine ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu süre içerisinde uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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