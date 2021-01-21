Son dakika haberleri | Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

21.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:34
Son dakika haberleri | Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haber... Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14-20 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kurulana uymayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye toplam 51 bin 350 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2 kişinin ise yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu kurula uymayan 1 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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