Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası verildi

18.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:34
Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 11-17 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 9, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye toplam 57 bin 383 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişinin de Valilikçe belirlenen yurtta bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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